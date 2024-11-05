Число выданных разрешений на работу иностранцам за год выросло в 1,5 раза

Материалы по теме

В России с начала года количество легальных трудовых мигрантов увеличилось на 41%

УрБК, Москва, 05.11.2024. С начала года количество разрешений на работу в РФ, выданных мигрантам из стран с визовым ...

В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов

В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них приехали на работу, 5,5% — ...

В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них ...

В Свердловской области на треть снизили квоты на временное проживание иностранцев в 2021 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на треть сократил для Свердловской области число квот на выдачу ...

В Свердловской области на треть снизили квоты на временное проживание иностранцев в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на треть сократил для Свердловской ...