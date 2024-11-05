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Число выданных разрешений на работу иностранцам за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 22.07.2025. С января по июнь 2025 года в России выдали на 50% больше разрешений на работу для иностранцев (в годовом выражении) — почти 114 тыс. документов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД. При этом в 2024 году за первые два квартала было выдано лишь 75,7 тыс. таких разрешений.

Как объясняют эксперты, по таким документам приезжают работать граждане визовых стран, а именно работники из Китая, США, Европы и Африки. Около 40 тыс. документов (примерно 35% всех разрешений) было оформлено для специалистов высокой квалификации. Их число увеличилось в 1,9 раза год к году.

По данным доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, такие разрешения в основном получают врачи, инженеры, специалисты в области IT и ученые. Для этого работодатели стараются привлекать иностранную рабочую силу из Китая, Индии, Сербии и Турции.

Специалисты из США и Европы в основном востребованы как очные преподаватели высшей школы.

«Рост выдач разрешений на работу в России людям из других стран обусловлен дефицитом кадров. Рынок труда остается напряженным, безработица побила новый рекорд — сейчас она на минимальном уровне в 2,2%», — объяснила увеличение числа высококвалифицированных иностранцев руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее мнение, за последние три года особенно явной стала нехватка квалифицированных рабочих и инженеров. Одновременно с этим фиксируют недостаточное количество врачей и учителей, в основном на периферии.

Как утверждают «Известия», «многие из приезжих оформляют разрешение на временное проживание».

Несколько иначе обстоят дела с иностранными работниками из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. С одной стороны, тренд на увеличение числа зарубежных работников сохраняется и тут. Так, за первые полгода число патентов на работу для таких приезжих работников выросло на 200 тыс., до 1,4 млн, с 1,2 млн. за I-II квартал 2024 года.

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, приезжают чаще уроженцы Таджикистана и Узбекистана и работают они в основном в области строительства, перевозок, торговли и общепита.

А вот число разрешений на временное проживание (РВП), напротив, сократилось на треть, так же как и количество выданных видов на жительство (-27%). За первые полгода МВД выдало 16 тыс. РВП и 71,2 тыс. ВНЖ.

По мнению члена Ассоциации юристов России Ольги Туруниной, тенденция к уменьшению РВП и ВНЖ может быть связана с усилением контроля со стороны государства. «Вводятся требования для иностранных граждан, из-за которых реже выдаются РВП и ВНЖ», — отметила эксперт.
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