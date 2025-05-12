В Екатеринбурге могут скорректировать проект благоустройства набережной Исети и Ольховки

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...19.03.2018 В Екатеринбурге на выборах проектов благоустройства победила реконструкция набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Проект благоустройства набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО набрал наибольшее ...20.06.2017 Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...30.08.2013 На реконструкцию набережной Исети будет потрачено более 200 млн рублей
Набережная Исети от Челюскинцев до Уральского государственного университета путей сообщения в ближайшее время будет ...30.08.2013 На реконструкцию набережной Исети из бюджета Екатеринбурга будет выделено более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2013. Набережная Исети от Челюскинцев до Уральского государственного университета путей ...