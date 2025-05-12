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В Екатеринбурге могут скорректировать проект благоустройства набережной Исети и Ольховки

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Проект благоустройства набережной рек Исеть и Ольховка, который победил в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» этого года, могут скорректировать. Замечания высказал в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Он попросил дополнить проект площадками для занятий спортом и беговыми дорожками. Также он высказался за укрепление береговой линии и установку специальных экранов, чтобы предотвратить размывание берега и обрушение грунта.

«Рассмотрим возможность расширения набережной. Это место уже сейчас является точкой притяжения всех горожан, а в будущем людей на благоустроенной территории станет еще больше», — написал Денис Паслер.

Проект, подготовленный командой «Атмофеста», врио губернатора осмотрел накануне вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Также Д. Паслер прошелся вдоль береговой линии, которую планируется благоустроить — это участок набережной от садов «Атмофеста» за Макаровским мостом до плотины на Ольховке. Часть работ по благоустройству будет оплачена за счет федерального бюджета.
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