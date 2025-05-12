В Екатеринбурге могут скорректировать проект благоустройства набережной Исети и Ольховки

Материалы по теме

Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

В Екатеринбурге на выборах проектов благоустройства победила реконструкция набережной Исети

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Проект благоустройства набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО набрал наибольшее ...

Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...

На реконструкцию набережной Исети будет потрачено более 200 млн рублей

Набережная Исети от Челюскинцев до Уральского государственного университета путей сообщения в ближайшее время будет ...

На реконструкцию набережной Исети из бюджета Екатеринбурга будет выделено более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2013. Набережная Исети от Челюскинцев до Уральского государственного университета путей ...