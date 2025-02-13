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Вчера, 15:41

Свердловские власти утвердили порядок предоставления субсидий для реализации проекта «Кадры в АПК»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. На Среднем Урале утвердили порядок предоставления субсидий для реализации проекта «Кадры в АПК». Советующее распоряжение подписал врио губернатора области Денис Паслер.

Как сообщает департамент информполитики региона, 18,2 млн руб. предполагается выделить на реализацию ключевых проектов в сфере АПК. 4,6 млн руб. — на оплату проживания студентов-аграрников. 2,1 млн руб. — на компенсацию части затрат по договорам целевого обучения, заключенным студентами агровузов и других высших учебных заведений.

Также отмечается, что предприятия смогут возместить до 90% затрат на получение их работниками специальностей тракториста-машиниста, животновода, оператора машинного доения, слесаря сельхозмашин и оборудования. Сельхозтоваропроизводители получат возможность возместить часть затрат на практику, повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства. Кроме того, аграрии смогут возместить до 90% затрат на выплату «подъемных» молодым специалистам.
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