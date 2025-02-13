Свердловские власти утвердили порядок предоставления субсидий для реализации проекта «Кадры в АПК»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Власти Свердловской области увеличат финансирование госпрограммы «Реализация основных ...20.10.2022 Свердловские аграрии получат дополнительно более 114 млн рублей на покрытие затрат при производстве зерна и рапса
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Свердловские аграрии дополнительно получат 114,2 млн руб. на частичную компенсацию ...23.01.2014 Свердловские сельхозпроизводители получат 150 млн рублей субсидий
Свердловская область в 2014 году получит 150 млн руб. из федерального бюджета на несвязанную поддержку производителей ...04.10.2013 Свердловским предпринимателям, занимающимся экспортом, выплатят 8 млн рублей субсидий
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства удовлетворил десять заявок, ...19.03.2010 По программам поддержки сельскохозяйственного производства Свердловской области из федерального бюджета выделено более 847 млн. рублей
УрБК, Москва, 19.03.2010. Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник и губернатор Свердловской области Александр ...