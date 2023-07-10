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Свердловская область заняла 12 месте в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения в Свердловской области за период с 1 июня 2024 по 1 июня 2025 года составило 18,1 единицы. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

По этому показателю Средний Урал занял 12 место в рейтинге среди всех регионов России. На первых строчках оказались Республика Тыва (51,5 ед.), Бурятия (24,1), Тюменская область (23), Республика Саха (22,1), Башкортостан (22), Архангельская область (21,7) и Удмуртская Республика (21,3).

На нижних строчках — Кабардино-Балкария (6,2), Крым (5,9), республики Чечня (5,9), Дагестан (3,9) и Ингушетия (3).

В целом по стране на 1 тыс. населения приходится 13,4 ипотечных кредита.
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