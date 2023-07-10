Свердловская область заняла 12 месте в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки

УрБК, Челябинск, 10.07.2023. В Челябинской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу ...10.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу ...02.08.2021 В Свердловской области количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло на 44,6%
В Свердловской области количество ипотечных кредитов, выданных за пять месяцев 2021 года, выросло на 44,6% относительно ...02.08.2021 В Свердловской области количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло на 44,6%
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. В Свердловской области количество ипотечных кредитов, выданных за пять месяцев 2021 ...26.08.2019 Свердловская область заняла 20 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов в I полугодии сократилось на ...