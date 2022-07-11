Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки

УрБК, Челябинск, 11.07.2022. Челябинская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, который ...11.07.2022 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, ...02.08.2021 В Свердловской области количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло на 44,6%
В Свердловской области количество ипотечных кредитов, выданных за пять месяцев 2021 года, выросло на 44,6% относительно ...02.08.2021 В Свердловской области количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло на 44,6%
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. В Свердловской области количество ипотечных кредитов, выданных за пять месяцев 2021 ...02.08.2021 На Южном Урале количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло почти на 50%
УрБК, Челябинск, 02.08.2021. В Челябинской области количество ипотечных кредитов, выданных в январе-мае 2021 года, ...