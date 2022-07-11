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Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения составило 27,3 единицы. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 10 место в рейтинге среди всех регионов РФ. На первых строчках оказались Республика Тыва (44,8 ед.), Тюменская область (37,3), ЯНАО (36,2), ХМАО (34,8) и Удмуртская Республика (31,9).

Помимо этого, прирост количества ипотечных кредитов за пять месяцев этого года относительно того же периода прошлого года составил в Свердловской области 38,2%.

Средний размер ипотечного кредита в регионе в январе-мае 2023 года, в свою очередь, составил 3,08 млн руб.

Доля просроченной задолженности по ипотеке на Среднем Урале на 1 июня этого года — 0,36%.

Уточняется, что исследование основано на данных Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.
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