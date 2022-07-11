Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию ипотеки

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Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

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УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. В Свердловской области количество ипотечных кредитов, выданных за пять месяцев 2021 ...

На Южном Урале количество ипотечных кредитов в январе-мае 2021 года выросло почти на 50%

УрБК, Челябинск, 02.08.2021. В Челябинской области количество ипотечных кредитов, выданных в январе-мае 2021 года, ...