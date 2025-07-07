УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:21

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге жаркую погоду. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

В понедельник днем в уральской столице ожидается плюс 26-28 градусов, во вторник — плюс 22-24 градуса, в среду — плюс 24-26 градусов. В первые два дня недели осадков не ожидается, а в среду возможен кратковременный дождь.

Во второй половине недели в городе прогнозируется небольшие понижения температуры, однако жара сохранится. Вероятны кратковременные дожди и грозы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...

30.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает ...

16.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает ...

26.05.2025 В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...

31.03.2025 В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +14-16 градусов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. На Среднем Урале ожидается потепление. Повышение температуры прогнозируется до середины ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (458)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18