В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге жаркую погоду. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.



В понедельник днем в уральской столице ожидается плюс 26-28 градусов, во вторник — плюс 22-24 градуса, в среду — плюс 24-26 градусов. В первые два дня недели осадков не ожидается, а в среду возможен кратковременный дождь.



Во второй половине недели в городе прогнозируется небольшие понижения температуры, однако жара сохранится. Вероятны кратковременные дожди и грозы.