УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...30.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщает ...16.06.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается дождливая погода
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает ...26.05.2025 В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...31.03.2025 В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +14-16 градусов
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. На Среднем Урале ожидается потепление. Повышение температуры прогнозируется до середины ...