Аналитики предложили зафиксировать цены на социально значимые товары для борьбы с инфляцией

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...04.06.2025 Аналитики предложили ЦБ повысить таргет по инфляции с 4 до 7%
УрБК, Москва, 04.06.2025. Банку России необходимо повысить таргет по инфляции на 3 процентных пункта. Такое мнение в ...26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%
УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...21.02.2022 Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля
В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в розницу до 31 июля 2022 ...21.02.2022 Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля
УрБК, Москва, 21.02.2022. В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в ...