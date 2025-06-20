УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:15

Аналитики предложили зафиксировать цены на социально значимые товары для борьбы с инфляцией

УрБК, Москва,18.07.2025. Аналитики предложили зафиксировать цены на социально значимые товары в РФ на три-четыре месяца для борьбы с инфляцией в стране. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты считают, что зафиксировать цены можно путем заключения соглашений производителей с потребителями (как частными, так и государственными).

Также аналитики предложили для снижения инфляции ограничить рост тарифов естественных монополий, ужесточить условия выдачи кредитов, а также снизить пошлины на импортные товары, которых не хватает на внутреннем рынке.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2025 Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...

04.06.2025 Аналитики предложили ЦБ повысить таргет по инфляции с 4 до 7%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Банку России необходимо повысить таргет по инфляции на 3 процентных пункта. Такое мнение в ...

26.02.2025 «Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%

УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...

21.02.2022 Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля

В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в розницу до 31 июля 2022 ...

21.02.2022 Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля

УрБК, Москва, 21.02.2022. В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (415)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18