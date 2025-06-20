Аналитики предложили зафиксировать цены на социально значимые товары для борьбы с инфляцией

Материалы по теме

Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...

Аналитики предложили ЦБ повысить таргет по инфляции с 4 до 7%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Банку России необходимо повысить таргет по инфляции на 3 процентных пункта. Такое мнение в ...

«Инфляция для бедных» в России по итогам прошлого года составила 16%

УрБК, Москва, 26.02.2025. «Инфляция для бедных» в России по итогам 2024 года составила около 16%, что опережает общий ...

Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля

В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в розницу до 31 июля 2022 ...

Основные производители сахара в РФ зафиксировали отпускные цены до 31 июля

УрБК, Москва, 21.02.2022. В России 20 компаний-производителей сахара заморозили отпускные цены для продажи продукции в ...