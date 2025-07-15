Официальный курс доллара США вырос до 78,19 руб., евро — до 90,97 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 23 коп., до 78,19 руб., евро — на 41 коп., до 90,97 руб.