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В Музее наивного искусства 20 июля пройдет лекция «Психопатологическая тень искусства аутсайдеров»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 20 июля состоится лекция «Психопатологическая тень искусства аутсайдеров». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.

Куратор коллекции «ИНЫЕ», исследователь аутсайдер-арта, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов расскажет слушателям о том, почему искусство аутсайдеров одновременно притягивает и отталкивает природой своего происхождения и неординарным видением, которое зачастую не вписывается в привычную социальную и художественную «норму».

В ходе лекции он также докажет слушателям, что именно такое искусство можно считать самым искренним и живым, поскольку оно свободно от культурных шаблонов, традиций и правил.
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