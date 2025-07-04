В Музее наивного искусства 20 июля пройдет лекция «Психопатологическая тень искусства аутсайдеров»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 июля состоится медиация ...04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...