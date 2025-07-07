УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:04

Розничные цены на черешню в России за год выросли на 38%

УрБК, Москва, 17.07.2025. Розничные цены на черешню в России в июне 2025 года выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос за год вырос на 5%, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование компании «Контур.Маркет».

Отмечается, что черешня оказалась самой подорожавшей ягодой в России. Также в стране заметно выросли цены на вишню (+26%) и клубнику (+24%). Кроме того, в России подорожали персики, абрикосы и нектарины (+13%).

Аналитики связывают рост цен со снижением урожая в стране и ключевых странах-импортерах.

Самой дорогой ягодой в России является малина. Один килограмм стоит 1 тыс. 264 руб. Для сравнения: средняя цена клубники составляет 705 руб. за кг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2025 Спрос на клубнику и черешню в РФ за год снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 07.07.2025. Спрос на клубнику и черешню в РФ в июне сократился на 5-9% год к году. При этом цены на ...

20.06.2025 Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...

03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи винограда выросли на 30% по ...

03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...

29.05.2025 Средние цены на черешню в России за год выросли на 7,4%

УрБК, Москва, 29.05.2025. Средние розничные цены на черешню в России в мае составили 800 руб. за кг. По сравнению с ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (398)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18