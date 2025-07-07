Розничные цены на черешню в России за год выросли на 38%

УрБК, Москва, 07.07.2025. Спрос на клубнику и черешню в РФ в июне сократился на 5-9% год к году. При этом цены на ...20.06.2025 Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%
УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%
В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи винограда выросли на 30% по ...03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%
УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...29.05.2025 Средние цены на черешню в России за год выросли на 7,4%
УрБК, Москва, 29.05.2025. Средние розничные цены на черешню в России в мае составили 800 руб. за кг. По сравнению с ...