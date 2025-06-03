Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи винограда выросли на 30% по ...

Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...

Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

Куриные яйца возглавили список самых подешевевших товаров и услуг в Свердловской области за последний год, говорится в ...

В Свердловской области за год сильнее всего подешевели куриные яйца

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале 2024 года снизилась на 5,7% по сравнению с ...

Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале снизилась почти на 6%

Цены на сыр в России с начала года в среднем выросли на 24%

УрБК, Москва, 07.10.2022. Розничные цены на сыр в России с начала текущего года в среднем выросли на 24%, оптовые — на ...