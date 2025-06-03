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Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего подешевели нектарины (-12%, до 282 руб. за кг). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет исследовательской компании NTech.

Также за отчетный период, по данным NTech, в стране снизилась цена на персики (-8%, до 278 руб. за кг), абрикосы (-8%, до 220 руб. за кг), клубнику (-6%, до 660 руб. за кг), черешню (-5%, до 502,6 руб. за кг), капусту (-5%, до 61 руб. за кг), кабачки (-5%, до 100,8 руб. за кг), томаты (-4%, до 243 руб. за кг), бананы (-2%, до 140,6 руб. за кг), а также лук (-1%, до 71 руб. за кг).

Впрочем, аналитики компании отмечают, что за год плодоовощная продукция в стране, напротив, подорожала. Так, средняя стоимость капусты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 63%, картофеля — на 45%, лука — на 43%, нектаринов и персиков — 37% и 39% соответственно.

Редис оказался единственным продуктом, цена которого снизилась в годовом выражении (-1%, до 204,6 руб. за кг). Аналитики связывают это с увеличением объемов производства в 2024 году.

По данным «Чек индекса» (компании «Платформы ОФД»), несмотря на рост цен, продажи плодоовощной продукции в стране растут. Так, за январь-апрель было совершено на 3% больше покупок овощей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи ягод и фруктов выросли на 21% год к году.
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