Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи винограда выросли на 30% по ...03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%
УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...30.04.2025 В Свердловской области за год сильнее всего подешевели куриные яйца
Куриные яйца возглавили список самых подешевевших товаров и услуг в Свердловской области за последний год, говорится в ...24.01.2025 Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале снизилась почти на 6%
УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале 2024 года снизилась на 5,7% по сравнению с ...07.10.2022 Цены на сыр в России с начала года в среднем выросли на 24%
УрБК, Москва, 07.10.2022. Розничные цены на сыр в России с начала текущего года в среднем выросли на 24%, оптовые — на ...