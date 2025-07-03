Спрос на клубнику и черешню в РФ за год снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи мороженого в натуральном выражении в России в июне снизились на 6% год к году и на ...

Продажи мороженого в России за год снизились на 6-11%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...

Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 29.05.2025. Средние розничные цены на черешню в России в мае составили 800 руб. за кг. По сравнению с ...

Средние цены на черешню в России за год выросли на 7,4%

Цены на сыр в России с начала года в среднем выросли на 24%

УрБК, Москва, 07.10.2022. Розничные цены на сыр в России с начала текущего года в среднем выросли на 24%, оптовые — на ...