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Вчера, 11:55

Спрос на клубнику и черешню в РФ за год снизился на 5-9%

УрБК, Москва, 07.07.2025. Спрос на клубнику и черешню в РФ в июне сократился на 5-9% год к году. При этом цены на клубнику за год выросли на 15%, а на черешню — на 11%, до 835 руб. и 585 руб. за кг соответственно. Такие данные приводят аналитики компании «ЧекИндекс», сообщает «Коммерсантъ».

Причинами уменьшения спроса называются падение урожая в России вследствие заморозков и дождей и снижение поставок из-за рубежа также в результате низкой урожайности из-за погоды.

Отметим, что, по оценкам исследовательской компании NTech, рост цен на клубнику и черешню оказался гораздо значительнее, а именно на 24% и 38%, до 719,5 руб. и 530,4 руб. за кг. на конец июня соответственно.
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