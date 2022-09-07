В России снизился параллельный импорт текстильных изделий

УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...02.09.2022 Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год
УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...20.07.2022 На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. На Урал по схеме параллельного импорта ввезли товары общей стоимостью 0,5 млн долл. ...26.05.2016 В России планируется разрешить параллельный импорт
УрБК, Москва, 26.05.2016. В России будет разрешен параллельный импорт (ввоз брендированного товара без разрешения ...12.02.2009 Импорт сахара в РФ в январе 2009 года сократился по сравнению с январем 2008 года на 52,7%
УрБК, Москва, 12.02.2009. По предварительным данным, в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года в РФ ...