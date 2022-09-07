В России снизился параллельный импорт текстильных изделий

УрБК, Москва, 07.09.2022. Действие механизма параллельного импорта в России будет продлено на весь 2023 год. Также ...

В России продлят параллельный импорт на весь 2023 год

УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...

Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год

УрБК, Москва, 26.05.2016. В России будет разрешен параллельный импорт (ввоз брендированного товара без разрешения ...

Импорт сахара в РФ в январе 2009 года сократился по сравнению с январем 2008 года на 52,7%

УрБК, Москва, 12.02.2009. По предварительным данным, в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года в РФ ...