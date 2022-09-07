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Сегодня, 14:31

В России снизился параллельный импорт текстильных изделий

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России снизился параллельный импорт изделий из текстиля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на работников логистических компаний.

Участники рынка связывают это с увеличением внутреннего производства одежды. За границей, как правило, закупают ту продукцию, которую сложно импортозаместить.

Сейчас по схеме параллельного импорта в страну преимущественно поставляют алкогольную продукцию, смартфоны и аксессуары к ним, фармпрепараты, косметику, парфюмерию, автомобили, а также специализированное оборудование.

Компания «ПВ Бридж» отметили, что устойчивый поток современного высококачественной продукции поступает из Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Польши.
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