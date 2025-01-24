Аналитики «МегаФона» назвали топ-5 самых популярных свердловских озер для летнего отдыха

Фото Полины Достоваловой

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Объем переданных данных у свердловских водоемов в июне увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики «МегаФона» со ссылкой на обезличенную статистику своих абонентов.В топ-5 самых популярных озер на Среднем Урале вошли Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское и Белоярское водохранилища.«Лидеры сохраняют свои позиции уже несколько лет, но Белоярское водохранилище еще в прошлом году не входило в топ-5», — отмечают аналитики.