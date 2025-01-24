Аналитики «МегаФона» назвали топ-5 самых популярных свердловских озер для летнего отдыха

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов, определили топ-5 ...10.07.2024 Количество отдыхающих у водоемов под Екатеринбургом выросло в июне на 65%
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В июне свердловчане стали активнее посещать водоемы, расположенные под Екатеринбургом, ...11.01.2024 В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...02.07.2021 «МегаФон» зафиксировал 30% рост потребления мобильных услуг абонентами Среднего Урала на озерах
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. «МегаФон» зафиксировал 30% рост потребления мобильных услуг на озерах, куда ...