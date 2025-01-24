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Вчера, 16:04

Аналитики «МегаФона» назвали топ-5 самых популярных свердловских озер для летнего отдыха

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Объем переданных данных у свердловских водоемов в июне увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики «МегаФона» со ссылкой на обезличенную статистику своих абонентов.

Аналитики «МегаФона» назвали топ-5 самых популярных свердловских озер для летнего отдыха
Фото Полины Достоваловой

В топ-5 самых популярных озер на Среднем Урале вошли Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское и Белоярское водохранилища.

«Лидеры сохраняют свои позиции уже несколько лет, но Белоярское водохранилище еще в прошлом году не входило в топ-5», — отмечают аналитики.
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