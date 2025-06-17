Перевозки пассажиров по речным турмаршрутам в первом полугодии выросли на 6%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...05.06.2025 Перевозки пассажиров на сети СвЖД в мае выросли на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В мае 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,1 ...16.05.2025 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...