Перевозки пассажиров по речным турмаршрутам в первом полугодии выросли на 6%

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Перевозки пассажиров на сети СвЖД в мае выросли на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В мае 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 3,1 ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...