В УрФУ при поддержке ГК «КОРТРОС» открылась обновленная аудитория для обучения будущих архитекторов

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. На кафедре «Архитектура» Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге открылась обновленная учебная аудитория, предназначенная для занятий архитектурным рисунком и живописью. Проект реализован при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») сообщает пресс-служба девелопера.Обновление пространства стало результатом сотрудничества университета и одного из ведущих застройщиков уральской столицы в рамках совместной образовательной и социальной инициативы. В церемонии открытия приняли участие президент УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.«Мы видим образование как фундамент будущего. Поддерживая университеты, мы инвестируем в поколение молодых профессионалов, которым предстоит формировать облик новых городов. Очень символично, что аудитория открыта именно для будущих архитекторов», — отметил Сергей Ланцов.Площадь новой аудитории составляет 65 кв. м. Пространство адаптировано под гибкие форматы обучения: аудитория разделяется на две независимые зоны, что позволяет одновременно работать с двумя студенческими группами. Особенностью помещения стала стена, покрытая грифельной краской, на которой можно рисовать мелом — это решение совмещает эстетику и практичность и дает студентам и преподавателям дополнительную свободу визуального выражения.Кроме того, аудитория оснащена новыми рабочими местами, освещением, мебелью и системами хранения. Проект учитывает специфику архитектурного образования, где для обучения требуется свободное пространство, равномерное освещение, возможность демонстрации и хранения крупных форматов работ.«Мы высоко ценим вклад партнеров в развитие университетской инфраструктуры. Поддержка бизнеса позволяет создавать современную образовательную среду, в которой студенты могут не просто учиться, а развиваться как профессионалы. Архитектура — это область, где особенно важны среда, атмосфера и внимание к деталям. Именно это стало основой обновленной аудитории», — подчеркнул Виктор Кокшаров.Кафедра «Архитектура» — одна из старейших в УрФУ, ее история насчитывает несколько десятилетий. Она славится сильной школой, высокими стандартами подготовки и связью с профессиональным сообществом региона.