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Самосвалам ЕВРАЗ ЗСМК присвоили имена металлургов-фронтовиков

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. В преддверии Дня металлурга на ЕВРАЗ ЗСМК состоялась торжественная церемония присвоения имен заслуженных металлургов трем карьерным самосвалам БелАЗ, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Самосвалам ЕВРАЗ ЗСМК присвоили имена металлургов-фронтовиков
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В этом году инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и реализована по итогам голосования сотрудников на корпоративном портале ЕВРАЗа.

Техника получила имена Ивана Рогинцева, Петра Селицкого и Нила Прокудина.

БелАЗ 7547 назван в честь Ивана Ивановича Рогинцева — участника прорыва блокады Ленинграда, освобождения Польши и взятия Берлина, почетного гражданина Новокузнецка, внесшего значительный вклад в развитие металлургии региона.

БелАЗ 7547 получил имя Петра Петровича Селицкого — участника обороны Москвы и Сталинграда, заслуженного энергетика РСФСР, главного электрика ЗСМК, внедрявшего передовые технологии на комбинате.

БелАЗ 7540В теперь носит имя Нила Петровича Прокудина — участника «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде, механика-водителя танка Т-34, ветерана автотранспортного цеха КМК.

В церемонии приняли участие работники предприятия, ветераны, родственники героев и их коллеги. Последние получили свидетельства о присвоении имен, а водители техники — памятные вымпелы.

«Мы гордимся нашими ветеранами, их трудовыми и гражданскими подвигами и уверены, что нынешнее поколение металлургов достойно продолжит традиции. Эта замечательная акция будет проводится на комбинате каждый год», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.
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