Самосвалам ЕВРАЗ ЗСМК присвоили имена металлургов-фронтовиков

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 100 млн руб. на обновление автопарка в рамках долгосрочной ...16.07.2024 Четыре единицы спецтехники ЕВРАЗ ЗСМК были названы в честь заслуженных металлургов предприятия
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Технику ЕВРАЗ ЗСМК назвали в честь заслуженных металлургов предприятия. В этот раз ...06.07.2023 Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для ...05.05.2023 ЕВРАЗ поздравил в Новокузнецке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Руководители ЕВРАЗ ЗСМК и организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» поздравили с Днем ...25.01.2023 Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные ...