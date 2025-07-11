Официальный курс доллара США снизился до 77,96 руб., евро — до 91,15 руб.

УрБК, Москва, 16.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2025 года. Курс доллара США снизился на 41 коп., до 77,96 руб., евро — на 62 коп., до 91,15 руб.