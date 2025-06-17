Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 4,88 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...22.05.2025 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 5,57 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую сумму 8,42 млрд руб., говорится ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую ...23.12.2024 Количество выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 26%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 8,25 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...