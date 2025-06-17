УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на общую сумму 354,44 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем, количество кредитов выросло на 3%, а объем — на 2%. При этом средний чек снизился на 1%, до 64 тыс. руб. Средний срок кредита составил 14 месяцев.

Добавим, что в июне 2025 года банки выдали россиянам 184,24 тыс. POS-кредитов (+4% к предыдущему месяцу) на 11,93 млрд руб. (+2%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.06.2025 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 4,88 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

22.05.2025 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 5,57 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%

В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую сумму 8,42 млрд руб., говорится ...

21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую ...

23.12.2024 Количество выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 26%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 8,25 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (335)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18