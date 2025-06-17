Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 5,54 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на общую сумму 354,44 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов выросло на 3%, а объем — на 2%. При этом средний чек снизился на 1%, до 64 тыс. руб. Средний срок кредита составил 14 месяцев.



Добавим, что в июне 2025 года банки выдали россиянам 184,24 тыс. POS-кредитов (+4% к предыдущему месяцу) на 11,93 млрд руб. (+2%).