Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 4,88 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на общую сумму 313,84 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов уменьшилось на 9%, а объем — на 7%. При этом средний чек вырос на 3%, до 64 тыс. руб. Средний срок товарного кредита составил 14 месяцев.



Добавим, что в мае 2025 года банки выдали россиянам 159,98 тыс. POS-кредитов (-10% к предыдущему месяцу) на сумму 10,56 млрд руб. (-8%).