Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В Свердловской области в июле 2025 года выдали 5,78 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на общую сумму 374,53 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов выросло на 4%, а объем — на 5%. Средний чек увеличился на 1%, до 65 тыс. руб. Средний срок кредита составил 14 месяцев.



Добавим, что в июле 2025 года банки выдали россиянам 180,83 тыс. POS-кредитов (-2% к предыдущему месяцу) на 11,8 млрд руб. (-1%).