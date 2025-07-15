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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В Свердловской области в июне 2025 года выдали 2 тыс. 445 ипотечных кредитов на общую сумму 9,48 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем количество и объем кредитов выросли на 5%. При этом средний чек увеличился на 1%, до 3,88 млн руб. Средний срок ипотеки вырос с 259 до 260 месяцев.

Добавим, что в июне 2025 года банки выдали россиянам 65,37 тыс. ипотечных кредитов (+4% к уровню мая) на сумму 289,61 млрд руб. (+4%). В годовом отношении показатели снизились на 63% и 65% соответственно.
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