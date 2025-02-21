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Вчера, 12:24

Число утечек данных у компаний РФ за год сократилось на 15%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Число утечек данных у компаний РФ в первом полугодии 2025 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар».

В компании F6 подтверждают данный тренд. По ее данным, в I квартале 2025 года число новых случаев публикации баз данных российских компаний на теневых форумах и в тематических Telegram-каналах сократилось на 29% год к году. Всего за три месяца было зафиксировано 67 таких инцидентов. Больше всего утечек произошло у предприятий из сфер ритейла и электронной коммерции.

Эксперты отмечают, что сокращение числа утечек обусловлено введенными оборотными штрафами для бизнеса, что привело к усиленному контролю за информационной безопасностью. Вместе с тем, они допускают, что такая динамика может отражать и уменьшение количества выявленных инцидентов.
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