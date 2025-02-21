Число утечек данных у компаний РФ за год сократилось на 15%

УрБК, Москва, 21.02.2025. Аналитики зафиксировали снижение количества утечек информации из финансовых компаний в России ...29.07.2024 С начала года в Сеть «утекло» 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров российских компаний
УрБК, Москва, 29.07.2024. За январь-июнь 2024 года было зафиксировано 144 случая утечки данных из российских компаний. ...17.01.2024 В 2023 году в интернет «утекли» 240 млн телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов россиян
УрБК, Москва, 17.01.2024. В 2023 году в России было зафиксировано 290 утечек персональных данных россиян. В свободном ...08.06.2017 Количество случаев утечки информации в компаниях и госорганах РФ выросло в 1,8 раза
В 2016 году в России зафиксировано 213 утечек информации из компаний из госорганов, что на 80,5% больше, чем годом ...08.06.2017 За год количество случаев утечки информации в компаниях и госорганах РФ выросло в 1,8 раза
УрБК, Москва, 08.06.2017. В 2016 году в России зафиксировано 213 утечек информации из компаний из госорганов, что на ...