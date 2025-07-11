Официальный курс доллара США вырос до 78,37 руб., евро — до 91,77 руб.

УрБК, Москва, 15.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 49 коп., до 78,37 руб., евро — на 65 коп., до 91,77 руб.