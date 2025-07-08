УБРиР заключил соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки «Аспекс»

УБРиР и «Ростелеком» в рамках ИННОПРОМа подписали дорожную карту направлений сотрудничества

В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПАО «Ростелеком» в ходе международной ...