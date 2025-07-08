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УБРиР заключил соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки «Аспекс»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписал соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки для нужд предприятий разных отраслей — компанией «Аспекс», сообщает пресс-служба УБРиР.

УБРиР заключил соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки «Аспекс»
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Документ был подписан в рамках выставки ИННОПРОМ. Свои подписи поставили президент УБРиР Алексей Долгов и гендиректор компании «Аспекс» Елена Казанцева. Кредитные ресурсы будут направлены на развитие производственных мощностей предприятия.

«Аспекс» проектирует и устанавливает аспирационные системы — рукавные и картриджные фильтровальные установки, которые широко применяются крупнейшими промышленными холдингами страны для очистки воздуха на производственных площадках и становятся важной частью комплекса экологической безопасности предприятий. Компания имеет опыт проведения работ в том числе на особо опасных и технически сложных объектах.

«Аспекс» тесно сотрудничает со многими металлургическими гигантами и на практике реализует принципы импортозамещения. Производственный комплекс компании находится в Екатеринбурге. У нас давний опыт партнерства, но именно кредитным продуктом от УБРиР компания воспользуется впервые. Мы рады, что договоренность об этой «премьере» была зафиксирована именно в ходе ИННОПРОМа», — прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.

«Мы искренне благодарны нашим основным финансовым партнерам — Уральскому банку реконструкции и развития — за надежную поддержку в реализации нашей работы и важных экологических проектов в российской металлургии. Вдвойне приятно начать этот новый этап развития наших отношений в рамках крупнейшей в России и в этом году юбилейной промышленной выставки ИННОПРОМ», — сказала генеральный директор компании «Аспекс» Елена Казанцева.

Напомним, ранее в рамках ИННОПРОМа уральский банк подписал дорожную карту направлений сотрудничества с крупнейшим цифровым интегратором, компанией «Ростелеком». Документ включает модернизацию ИT и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение кибербезопасности и внедрение инновационных технологий в банковскую сферу.
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