УБРиР заключил соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки «Аспекс»
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписал соглашение о кредитовании с производителем систем пылегазоочистки для нужд предприятий разных отраслей — компанией «Аспекс», сообщает пресс-служба УБРиР. Фото предоставлено пресс-службой УБРиР
Документ был подписан в рамках выставки ИННОПРОМ. Свои подписи поставили президент УБРиР Алексей Долгов и гендиректор компании «Аспекс» Елена Казанцева. Кредитные ресурсы будут направлены на развитие производственных мощностей предприятия.
«Аспекс» проектирует и устанавливает аспирационные системы — рукавные и картриджные фильтровальные установки, которые широко применяются крупнейшими промышленными холдингами страны для очистки воздуха на производственных площадках и становятся важной частью комплекса экологической безопасности предприятий. Компания имеет опыт проведения работ в том числе на особо опасных и технически сложных объектах.
«Аспекс» тесно сотрудничает со многими металлургическими гигантами и на практике реализует принципы импортозамещения. Производственный комплекс компании находится в Екатеринбурге. У нас давний опыт партнерства, но именно кредитным продуктом от УБРиР компания воспользуется впервые. Мы рады, что договоренность об этой «премьере» была зафиксирована именно в ходе ИННОПРОМа», — прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.
«Мы искренне благодарны нашим основным финансовым партнерам — Уральскому банку реконструкции и развития — за надежную поддержку в реализации нашей работы и важных экологических проектов в российской металлургии. Вдвойне приятно начать этот новый этап развития наших отношений в рамках крупнейшей в России и в этом году юбилейной промышленной выставки ИННОПРОМ», — сказала генеральный директор компании «Аспекс» Елена Казанцева.
Напомним, ранее в рамках ИННОПРОМа уральский банк подписал
дорожную карту направлений сотрудничества с крупнейшим цифровым интегратором, компанией «Ростелеком». Документ включает модернизацию ИT и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение кибербезопасности и внедрение инновационных технологий в банковскую сферу.