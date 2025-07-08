Мошенники стали убеждать россиян передавать им деньги через почтовые ящики

УрБК, Москва, 08.07.2025. В МВД рассказали о новой схеме мошенничества через WhatsApp и Telegram. Злоумышленники стали ...02.07.2025 Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра кино
УрБК, Москва, 02.07.2025. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра фильмов в ...19.05.2025 Телефонные мошенники стали использовать данные судебных слушаний для получения кодов авторизации
УрБК, Москва, 19.05.2025. Телефонные мошенники стали использовать данные судебных слушаний для получения кодов ...15.05.2025 Мошенники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа
УрБК, Москва, 15.05.2025. Злоумышленники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа. Об этом ...14.05.2025 Мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников пунктов выдачи заказов
УрБК, Москва, 14.05.2025. Мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников пунктов выдачи заказов и предлагать ...