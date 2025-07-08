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Мошенники стали убеждать россиян передавать им деньги через почтовые ящики

УрБК, Москва, 11.07.2025. Мошенники стали убеждать россиян передавать им деньги через почтовые ящики под предлогом защиты сбережений. О новой схеме предупреждает ВТБ, пишет «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждают потерпевших, что их сбережения находятся под угрозой, предлагая жертвам положить средства в свой или указанный злоумышленниками почтовый ящик, а затем забирая средства.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выдавать себя за глав регионов и местного самоуправления с помощью дипфейков.
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