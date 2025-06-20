ММК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и СберУниверситет в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала ММК. Подписи под документом поставили начальник управления кадров ММК Евгений Любасюк и заместитель генерального директора корпоративного университета Сбера Алексей Агафонов, сообщает пресс-служба комбината.«Повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников компании — наша приоритетная задача. На это в том числе нацелена многоуровневая система корпоративного обучения, охватывающая все уровни работников ММК. Партнерство со СберУниверситетом придаст нашим усилиям по развитию человеческого капитала дополнительный импульс. Мы нацелены на всестороннее, долгосрочное сотрудничество. В ближайших совместных планах — формирование «дорожных» карт по конкретным образовательным проектам», — прокомментировал Евгений Любасюк.Важным элементом партнерства станет разработка на базе комплексного анализа индивидуальных образовательных рекомендаций для специалистов ММК. Они будут направлены на повышение эффективности управленческих решений в условиях цифровой трансформации металлургической отрасли.Кроме того, взаимодействие сторон предполагает организацию стратегических сессий для сотрудников ММК и проведение совместных деловых мероприятий по кадровой тематике.Алексей Агафонов сообщил, что на данный момент уже запланирована разработка программ для топ-менеджеров ММК по развитию цифровых компетенций и навыков работы с искусственным интеллектом.