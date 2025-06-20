ММК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и ПАО «Ростелеком» на площадке ...19.06.2025 ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский горно-металлургический колледж будут сотрудничать для подготовки технических специалистов
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский горно-металлургический колледж (НТГМК) будут сотрудничать ...27.01.2025 ММК и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и профориентации нового уровня
УрБК, Магнитогорск, 27.01.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и «Авито» заключили соглашение о ...26.12.2022 Корпоративный университет ТМК2U обучил в 2022 году 900 сотрудников компаний-партнеров
УрБК. Екатеринбург. 28.12.2022. Корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) ТМК2U в 2022 году ...26.12.2022 Корпоративный университет ТМК2U обучил в 2022 году 900 сотрудников компаний-партнеров
УрБК. Екатеринбург. 28.12.2022. Корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) ТМК2U в 2022 году ...