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Свердловская птицефабрика «Рефтинская» откроет производство в Китае

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Свердловская птицефабрика «Рефтинская» откроет производство на территории Китая. Она будет производить мясопродукты в провинции Хэйлунцзян. Соответствующее соглашение было заключено в ходе выставки ИННОПРОМ, сообщил заместитель губернатора региона Василий Козлов. Об этом пишет ТАСС.

В. Козлов также отметил, что китайские предприниматели, в свою очередь, проявляют интерес к свердловскому региону.

Он подчеркнул, что обсуждаются все возможные схемы сотрудничества, включая гуманитарные, научные и образовательные проекты.
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