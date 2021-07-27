Свердловская птицефабрика «Рефтинская» откроет производство в Китае

Материалы по теме

Свердловское Заксобрание согласовало приватизацию птицефабрики «Рефтинской»

Депутаты свердловского Заксобрания проголосовали за продажу птицефабрики «Рефтинской». Общая стоимость объекта ...

Свердловское Заксобрание согласовало приватизацию птицефабрики «Рефтинской»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. Депутаты свердловского Заксобрания проголосовали за продажу птицефабрики «Рефтинской». ...

Свердловские власти планируют в будущем году продать птицефабрики «Рефтинская» и «Свердловская»

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. Свердловские власти планируют в 2021 году продать ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО ...

Птицефабрики «Рефтинская», «Среднеуральская», «Свердловская» и «Первоуральская» планируется продать уже в 2012 году

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2011. В 2012 году планируется продажа на аукционе относящихся к государственной казне ...

Директор ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» Николай Топорков, уличенный в совершении заведомо невыгодных для предприятия сделок, будет уволен

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2010. В ходе анализа хозяйственной деятельности ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» был выявлен ...