Минфин РФ поддержал предложение о выдаче семейной ипотеки только в регионе прописки заемщика

УрБК, Москва, 23.05.2025. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке ...27.04.2024 Минфин планирует исключить из программы льготной семейной ипотеки богатых россиян
УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...24.01.2024 Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки
Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами поддержки, и их нужно ...24.01.2024 Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки
УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...07.07.2022 В УПН оценили предложение запретить выдачу льготной ипотеки на однокомнатные квартиры и студии
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова прокомментировала предложение ...