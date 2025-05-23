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Минфин РФ поддержал предложение о выдаче семейной ипотеки только в регионе прописки заемщика

УрБК, Москва, 10.07.2025. Минфин РФ поддержал предложение о выдаче семейной ипотеки исключительно в регионе регистрации заемщика, ранее высказанное спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом заявил замглавы министерства Иван Чебесков, сообщает РИА «Новости».

Подобная инициатива, по словам В. Чебескова, поможет пресечь практику приобретения инвестиционных квартир за счет льготной ипотеки.

Если предложение обретет силу закона, то приобрести жилье по льготной программе в другом регионе можно будет только в случае переезда.
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