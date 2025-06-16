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Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-мае сократились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. В январе-мае 2025 года автомобильный транспорт Свердловской области перевез 12,9 млн т грузов. Это на 10,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта в январе-мае составил 2 млрд 997,8 млн тонно-км (минус 16,5% к уровню января-мая 2025 года).
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