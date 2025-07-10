Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в первом полугодии сократились на 9%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В январе-июне 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 15,9 млн т грузов. Это на 9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Грузооборот автотранспорта в январе-июне составил 3 млрд 649,7 млн тонно-км (минус 16,7% к уровню января-июня 2024 года).

