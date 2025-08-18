Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-июле сократились на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В январе-июле 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 19,1 млн т грузов. Это на 8,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Грузооборот автотранспорта в январе-июле составил 4 млрд 421,1 млн тонно-км (минус 14,1% к уровню января-июля 2024 года).

Материалы по теме

Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в первом полугодии сократились на 9%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В январе-июне 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 15,9 млн ...

Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-мае сократились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. В январе-мае 2025 года автомобильный транспорт Свердловской области перевез 12,9 млн т ...

Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в I квартале сократились на 13%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. В январе-марте 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 7,4 млн ...

Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-сентябре сократились на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. В январе-сентябре 2022 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 21,8 ...

Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-декабре сократились на 8,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 31,5 ...