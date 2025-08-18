УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:50

Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-июле сократились на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В январе-июле 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 19,1 млн т грузов. Это на 8,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта в январе-июле составил 4 млрд 421,1 млн тонно-км (минус 14,1% к уровню января-июля 2024 года).
