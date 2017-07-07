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Сегодня, 13:16

Минтруд РФ опроверг сообщения о завозе 1 млн мигрантов из Индии

УрБК, Москва, 10.09.2025. Минтруд РФ опроверг сообщение президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседина о завозе 1 млн мигрантов из Индии до конца года. В ведомстве отметили, что набор иностранных работников из стран с визовым въездом осуществляется строго по заранее установленной квоте, сообщает ТАСС.

По сообщению ведомства, квота на иностранных специалистов на текущий год составляет 234,9 тыс. человек. Из них гражданам Индии выделено 71 тыс. 817 разрешений на работу по всей стране.

Отметим, что для Свердловской области квота составляет 4 тыс. 343 человека из визовых стран. На текущий момент использовано 13,6% лимита.
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