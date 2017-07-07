Минтруд РФ опроверг сообщения о завозе 1 млн мигрантов из Индии

УрБК, Москва, 07.07.2017. Минтруд предлагает увеличить квоту на иностранных работников в этом году в России более чем ...14.12.2016 В Свердловской области доля высококвалифицированных мигрантов составляет 0,003%
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. За первые 11 месяцев 2016 года в Свердловскую область въехало 114 тыс. мигрантов, что ...16.12.2015 Квота на иностранных работников в России на 2016 год будет снижена на 22%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Квота на иностранных работников в России на 2016 год составит почти 214 тыс. человек, ...23.12.2014 Правительство РФ установило ограничение на работу мигрантов
УрБК, Москва, 23.12.2014. Правительство установило допустимую долю иностранных работников в штате сотрудников для ...03.10.2011 Квота на привлечение иностранной силы в Челябинской области использована на 37,8%
УрБК, Челябинск, 03.10.2011. По состоянию на сентябрь 2011 года отделом по вопросам трудовой миграции УФМС России по ...