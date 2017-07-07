Минтруд РФ опроверг сообщения о завозе 1 млн мигрантов из Индии

УрБК, Москва, 07.07.2017. Минтруд предлагает увеличить квоту на иностранных работников в этом году в России более чем ...

Минтруд намерен увеличить квоту на иностранных работников к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. За первые 11 месяцев 2016 года в Свердловскую область въехало 114 тыс. мигрантов, что ...

Квота на иностранных работников в России на 2016 год будет снижена на 22%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Квота на иностранных работников в России на 2016 год составит почти 214 тыс. человек, ...