Годовая инфляция в России ускорилась до 9,45%

УрБК, Москва, 10.07.2025. Годовая инфляция в России с 2 по 7 июля составила 9,45% против 9,39% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены выросли на 0,79%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,05%, стоимость непродовольственных товаров также снизилась. Стоимость услуг выросла сразу на 6,11% за счет индексации тарифов на ЖКУ.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%. Данные за июнь пока не опубликованы.