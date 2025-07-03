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Сегодня, 10:01

Годовая инфляция в России ускорилась до 9,45%

УрБК, Москва, 10.07.2025. Годовая инфляция в России с 2 по 7 июля составила 9,45% против 9,39% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю цены выросли на 0,79%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,05%, стоимость непродовольственных товаров также снизилась. Стоимость услуг выросла сразу на 6,11% за счет индексации тарифов на ЖКУ.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%. Данные за июнь пока не опубликованы.
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