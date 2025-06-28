ТРЦ «Гринвич» возобновит работу 10 июля

28.06.2025, УрБК, Екатеринбург. С 30 июня в торгово-развлекательном центре «Гринвич» начнется комплексная модернизация ...05.11.2020 В Екатеринбурге с 9 ноября изменится режим выхода со станции метро «Геологическая» в ТЦ «Гринвич»
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. В Екатеринбурге с 9 ноября изменится режим выхода со станции метро «Геологическая» в ...01.06.2012 В ТРЦ «Гринвич» начнет работать парковка с новыми системами контроля доступа
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2012. В Екатеринбурге с 10 июня в торгово-развлекательном центре «Гринвич», со стороны 8 ...03.05.2011 Национальная классификация торговых центров РФ присвоила ТРЦ «Гринвич» класс ААА
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2011. ТРЦ «Гринвич» получил сертификат Национальной классификации торговых центров России ...09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...