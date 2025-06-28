ТРЦ «Гринвич» возобновит работу 10 июля



УРБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Торгово-развлекательный центр «Гринвич» возобновит работу с 10 июдюля 2025 года. Как сообщает пресс-служба ТРЦ, для посетителей от откроется с 16 часов.



К этому времени работать начнут торговые галереи, офисные помещения и сервисные точки.



«Администрация ТРЦ «Гринвич» благодарит горожан за любовь и поддержку, которую мы получали все эти дни. Мы рады видеть вас снова!», - сообщает пресс-сллужба ТРЦ.