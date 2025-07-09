В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге возобновил работу кинотеатр

УРБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Торгово-развлекательный центр «Гринвич» в Екатеринбурге возобновит работу с 10 июля ...09.03.2022 В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К за 20 млн рублей для максимально четкого изображения
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К стоимостью ...19.02.2015 В ТРЦ «Гринвич» возобновил работу ресторан быстрого питания Carl’s Jr.
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2015. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» возобновило свою работу заведение сети ...06.09.2010 Директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев: От продажи ОАО «ВУЗ-банк» кинотеатра «Титаник Синема» мы ожидаем изменений к лучшему
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2010. Кинотеатр «Титаник Синема», расположенный в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, сменил ...09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...