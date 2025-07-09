В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге возобновил работу кинотеатр

УРБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Торгово-развлекательный центр «Гринвич» в Екатеринбурге возобновит работу с 10 июля ...

В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К за 20 млн рублей для максимально четкого изображения

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К стоимостью ...