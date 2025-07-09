УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:27

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге возобновил работу кинотеатр

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге возобновил работу кинотеатр «Гринвич Синема», сообщают представители ТРЦ.

На сайте кинотеатра уже стартовала продажа билетов.

Напомним, что сам торговый центр возобновил работу с 10 июля. Там открыты торговые галереи, офисные помещения и сервисные точки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2025 ТРЦ «Гринвич» возобновит работу 10 июля

УРБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Торгово-развлекательный центр «Гринвич» в Екатеринбурге возобновит работу с 10 июля ...

09.03.2022 В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К за 20 млн рублей для максимально четкого изображения

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. В Екатеринбурге кинотеатр «Гринвич Синема» приобрел лазерный проектор 4К стоимостью ...

19.02.2015 В ТРЦ «Гринвич» возобновил работу ресторан быстрого питания Carl’s Jr.

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2015. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» возобновило свою работу заведение сети ...

06.09.2010 Директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев: От продажи ОАО «ВУЗ-банк» кинотеатра «Титаник Синема» мы ожидаем изменений к лучшему

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2010. Кинотеатр «Титаник Синема», расположенный в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, сменил ...

09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (398)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18