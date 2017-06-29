В авиационном техцентре «Уральских авиалиний» состоялась закрытая презентация самолета Ил-114-300

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В авиационном техцентре «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге прошла закрытая презентация модернизированного регионального пассажирского самолета Ил-114-300. В мероприятии приняли участие представители 14 российских эксплуатантов, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Новый самолет создан компанией ПАО «Ил» (входит в ПАО «ОАК» Ростеха).



«Классный самолет, он всем нужен!», — сказал Сергей Сухарь, ведущий летчик-испытатель ПАО «Ил» КБ Ильюшин.



Ранее новое воздушное судно презентовали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита на ИННОПРОМ.