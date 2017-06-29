В авиационном техцентре «Уральских авиалиний» состоялась закрытая презентация самолета Ил-114-300

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила новый самолет. Airbus A321, оснащенный ...05.06.2013 Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus 321
Авиапарк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом Airbus 321, общей вместимостью 220 кресел. ...08.11.2012 Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил очередной Airbus 320
Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним самолетом Airbus 320, и общее количество авиалайнеров достигло ...26.12.2011 Число Airbus в парке компании «Уральские авиалинии» выросло до 22
Авиапарк «Уральских авиалиний» насчитывает уже 22 авиалайнера Airbus. Накануне в аэропорту Кольцово встретили девятый ...11.11.2011 Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился двадцатым Airbus
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2011. Седьмой по счету Airbus A321 в фирменной раскраске «Уральских авиалиний» приземлился ...