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Вчера, 18:01

Объем продаж препаратов для похудения в России за год вырос в 5,5 раз

УрБК, Москва, 09.07.2025. Объем продаж препаратов для похудения в России за январь-март 2025 года вырос в 5,5 раз по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает ТАСС.

Отмечается, что отечественные производители за отчетный период выпустили 2,4 млн препаратов, что в 10 раз превышает уровень января-марта 2024 года.

Эксперты ЦРПТ связывают рост показателей с выводом на российский рынок первого отечественного препарата на основе тирзепатида в начале текущего года.

Врач-диетолог и нутрициолог Лариса Габдулхакова предупреждает, что перед употребление лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.
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