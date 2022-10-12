В Екатеринбурге число занятых в обрабатывающих производствах за шесть лет выросло на 14%

Материалы по теме

Число занятых в сфере МСП свердловчан с начала года выросло на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) жителей Свердловской ...

Количество занятых в МСБ свердловчан в I полугодии выросло на 34 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Свердловской области выросло число граждан, которые заняты в малом и среднем бизнесе ...

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 года по отношению к ...

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта

УрБК, Москва, 29.11.2019. Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 ...

Индекс предпринимательской уверенности в сфере энергетики упал на 2%

УрБК, Москва, 23.12.2015. Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского ...