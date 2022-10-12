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В Екатеринбурге число занятых в обрабатывающих производствах за шесть лет выросло на 14%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В Екатеринбурге число занятых в обрабатывающих производствах с 2019 года выросло на 14%. Заплаты в этом сегменте за аналогичный период увеличились на 95%. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Орлов в рамках панельной дискуссии «Города России: на пути к технологическому лидерству» на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

По его словам, в экономике Екатеринбурге за последние шесть лет произошли структурные изменения. В некоторых сегментах стало трудиться больше горожан, передает департамент информполитики уральской столицы.

Так, количество занятых в сфере IT екатеринбуржцев увеличилось на 8,3%, а в научной и технической деятельности — сразу на 21%. Зарплаты в этих отраслях выросли в 2,3 раза и 86% соответственно, заявил А. Орлов.
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