В Екатеринбурге число занятых в обрабатывающих производствах за шесть лет выросло на 14%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) жителей Свердловской ...29.07.2022 Количество занятых в МСБ свердловчан в I полугодии выросло на 34 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Свердловской области выросло число граждан, которые заняты в малом и среднем бизнесе ...29.11.2019 Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта
Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 года по отношению к ...29.11.2019 Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре снизился на 3 пункта
УрБК, Москва, 29.11.2019. Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в РФ в ноябре 2019 ...23.12.2015 Индекс предпринимательской уверенности в сфере энергетики упал на 2%
УрБК, Москва, 23.12.2015. Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского ...