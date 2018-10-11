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Вчера, 15:10

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты от кибермошенников

УрБК, Москва, 09.07.2025. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты россиян от кибермошенников. Поправки в закон «О связи» предусматривают препятствование обналичиванию денег через пополнение баланса мобильного телефона. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Согласно документу, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить возврат абоненту средств, внесенных в качестве аванса, при возникновении у правоохранительных органов подозрения в незаконности их получения.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, этот законопроект поможет пресекать кражи и способствовать оперативному возмещению ущерба потерпевшим.
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