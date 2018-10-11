Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты от кибермошенников

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Госдума приняла поправки в проект о повышении пенсионного возраста

Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании приняла поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению ...

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УрБК, Москва, 26.09.2018. Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании приняла поправки президента РФ, ...

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

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В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 13.12.2017. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты ...