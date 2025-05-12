Доля пиратских кинопремьер в интернете превысила 50%

УрБК, Москва, 12.05.2025. По итогам 2024 года доля работающих пенсионеров в России составила 17% — это минимальный ...

Доля работающих пенсионеров в России достигла минимума с 2011 года

За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет ...

Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года

Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года

УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...