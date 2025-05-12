Доля пиратских кинопремьер в интернете превысила 50%

УрБК, Москва, 12.05.2025. По итогам 2024 года доля работающих пенсионеров в России составила 17% — это минимальный ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 оказалось самым низким за последние три года
За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за последние три года, пишет ...10.04.2025 Количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года
УрБК, Москва, 10.04.2025. За I квартал 2025 года кинотеатры посетили 39,3 млн россиян. Это самая низкая посещаемость за ...16.08.2024 В России доля похищенных данных из микрофинансовых организаций выросла до 35,7%
В России доля похищенных данных из микрофинансовых организаций выросла до 35,7% в I полугодии 2024 года, пишет ...16.08.2024 В России доля похищенных данных из микрофинансовых организаций выросла до 35,7%
УрБК, Москва, 16.08.2024. В России доля похищенных данных из микрофинансовых организаций выросла до 35,7% в I полугодии ...