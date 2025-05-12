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Вчера, 11:56

Доля пиратских кинопремьер в интернете превысила 50%

УрБК, Москва, 09.07.2025. Доля кинопремьер, которые публикуют на пиратских сайтах, составляет 51% от общего числа новых кинокартин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании F6.

Отмечается, что речь идет о картинах, которые одновременно показывают в кинотеатрах и на пиратских ресурсах.

За пять месяцев 2025 года доля таких фильмов выросла на 5 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21 п. п. относительно 2023 года.

Интерес у пиратов вызывают как российские, так и зарубежные кинопремьеры. При этом доля слитых в сеть иностранных новинок в восемь раз превышает отечественные, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что количество проданных билетов в российские кинотеатры в I квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года.
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