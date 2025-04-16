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Вчера, 11:37

УК «Фонд Радомир» в июне получила 2,4 тыс. обращений жителей

УрБК, Екатеринбург. 09.07.2025. Управляющая компания (УК) ООО «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в июне получила 2 тыс. 404 обращения жителей. Из них 1 тыс. 105 поступили в письменном виде, 1 тыс. 299 — через аварийно-диспетчерскую службу, рассказали представители УК.

Отмечается, что 823 заявки были связаны с работой внутридомовых инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. 223 обращения затрагивали общестроительные вопросы. 178 обращений касались санитарного состояния придомовых территорий и мест общего пользования.

«Заявки, поступающие через аварийно-диспетчерскую службу, отрабатываются в соответствии нормативных сроков, определяемых действующим законодательством. Письменные обращения граждан рассматриваются подразделениями организации по направлениям», — говорится в сообщении.
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