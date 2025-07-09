УК «Фонд Радомир» в августе получила более 2 тыс. обращений жителей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В августе 2025 года управляющая компания ООО «Фонд Радомир» получила 874 письменных обращения, еще 1277 обращений поступило через аварийно-диспетчерскую службу. Об этом сообщает пресс-служба УК «Фонд Радомир».



991 заявка была связана с работой внутридомовых инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, 118 обращений затрагивали общестроительные вопросы, 217 обращений касались санитарного состояния придомовых территорий и мест общего пользования.



«Заявки, поступающие через аварийно-диспетчерскую службу, отрабатываются в соответствии нормативных сроков, определяемых действующим законодательством. Письменные обращения граждан рассматриваются профильными отделами организации по направлениям. Ответственный сотрудник управляющей организации следит за тем, в какие сроки следует ответить на обращение», — уточнили в УК «Фонд Радомир».