Гражданским отраслям в РФ до 2030 года потребуется привлечь еще более 2,2 млн работников

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 7-10 ...10.07.2023 В Екатеринбурге сегодня начала работу промышленная выставка ИННОПРОМ
В Екатеринбурге 10 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе ...10.07.2023 В Екатеринбурге сегодня начинает работу промышленная выставка ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге 10 июля начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. ...06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...21.12.2018 Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...