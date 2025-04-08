Гражданским отраслям в РФ до 2030 года потребуется привлечь еще более 2,2 млн работников

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 7-10 ...

Саудовская Аравия станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня начала работу промышленная выставка ИННОПРОМ

В Екатеринбурге 10 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе ...