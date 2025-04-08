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Гражданским отраслям в РФ до 2030 года потребуется привлечь еще более 2,2 млн работников

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Гражданским отраслям в РФ до 2030 года потребуется привлечь еще более 2,2 млн работников. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе посещения промышленной выставки ИННОПРОМ, пишет ТАСС.

Он указал на значительный недостаток квалифицированных работников в обрабатывающей отрасли, подчеркнув, что порядка двух третей требуемого персонала — специалисты со средним профессиональным образованием. Для решения этой проблемы власти активно открывают передовые инженерные школы.

Напомним, что выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге. Главная тема события — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Всего в выставке, которая проходит на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», принимают участие представители более 50 зарубежных стран.
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