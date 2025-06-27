В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 июля пройдет медиация по выставке «Толстой, Мороз и другие… Наивное искусство из собрания Владимира Мороза и Анны Годик»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 июля пройдет медиация по выставке «Толстой, Мороз и другие… Наивное искусство из собрания Владимира Мороза и Анны Годик». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова предложит участникам обсудить идеи Льва Толстого об искусстве и их актуальность сегодня, поговорить об особенностях «авторского стиля» шести художников и разобрать понятия «народного искусства» и «народного вкуса».



Медиация — это формат встречи на экспозиции, где главную роль занимает диалог между участниками, ведущим и произведением. Цель медиации — помочь каждому участнику выстроить собственные отношения с искусством через обмен разными взглядами на него.