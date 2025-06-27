В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 июля пройдет медиация по выставке «Толстой, Мороз и другие… Наивное искусство из собрания Владимира Мороза и Анны Годик»

В Екатеринбургском музее ИЗО в ближайшие выходные пройдут развлекательные мероприятия для ценителей искусства ...18.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 июня пройдет лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков»
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 июня состоится лекция ...19.05.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 20 мая пройдет медиация ко дню рождения фламандского живописца Якоба Йорданса
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 20 мая в 18.30 пройдет ...12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...15.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится кураторская ...