Официальный курс доллара США снизился до 78,17 руб., евро — до 91,97 руб.

УрБК, Москва, 09.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2025 года. Курс доллара США снизился на 55 коп., до 78,17 руб., евро — на 45 коп., до 91,97 руб.