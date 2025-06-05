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Вчера, 14:38

Спрос россиян на путешествия в северные регионы за год вырос на 43%

УрБК, Москва, 08.07.2025. Россияне чаще стали выбирать для путешествий северные и арктические региона страны. За январь-июнь 2025 года спрос на эти направления вырос на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса Яндекс путешествия и аутдор-бренда Red Fox.

Так, за отчетный период спрос на отели в Норильске, Магадане и Красноярске вырос на 93%, 78% и 44% соответственно.

Также отмечается рост интереса туристов к природным достопримечательностям Карелии и Мурманской области. Спрос на отели в Сортавале вырос на 89%, Мурманске — на 39%, Петрозаводске — на 30%.

«Россияне все чаще отказываются от привычного отдыха на юге в пользу путешествий по холодным регионам», — говорится в сообщении.
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