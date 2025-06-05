Спрос россиян на путешествия в северные регионы за год вырос на 43%

Материалы по теме

Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай

УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным ...

Спрос россиян на командировки в страны Западной Европы за год вырос на 37%

УрБК, Москва, 10.03.2025. Спрос россиян на командировки в зарубежные страны в феврале вырос на 30% по сравнению с ...

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге в январе вырос на 10% по сравнению с ...

Спрос на российские лыжные курорты в этом сезоне вырос на 5-10%

УрБК, Москва, 10.02.2025. Спрос на российские лыжные курорты по сравнению с прошлым сезоном вырос на 5-10%. Стоимость ...

В Екатеринбурге спрос на свадебные услуги за последний месяц вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Спрос на свадебные услуги в Екатеринбурге вырос в среднем на 29% за последний месяц. Об ...