Затраты ЕВРАЗа на социальные программы в 2025 году превысят 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. При поддержке ЕВРАЗа Нижнетагильский горно-металлургический колледж (НТГМК) вошел в ...21.11.2024 ЕВРАЗ планирует увеличить финансирование основных социальных программ
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. ЕВРАЗ планирует увеличить финансирование основных социальных программ в 2025 году. Речь ...08.07.2024 Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. ЕВРАЗ выступил официальным партнером XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ...10.07.2023 ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ...04.07.2022 ЕВРАЗ пятый раз подряд выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2022»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. ЕВРАЗ в пятый раз выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки ...