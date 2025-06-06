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Затраты ЕВРАЗа на социальные программы в 2025 году превысят 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Затраты ЕВРАЗа на социальные программы в 2025 году составят 3,2 млрд руб. Об этом рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова в ходе выставки ИННОПРОМ, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Затраты ЕВРАЗа на социальные программы в 2025 году превысят 3 млрд рублей

Вложения в программу «Здоровье» вырастут вдвое, до 1 млрд руб. С весны на комбинатах действует 70% скидка на комплексные обеды, затраты компании на дотации составят 1,2 млрд руб. ЕВРАЗ также увеличил финансирование жилищной программы.

«Мы не просто наполняем соцпакет разными опциями, а выстраиваем эффективную систему заботы о наших людях. Все работники обеспечены полисом ДМС, им доступны расширенные профосмотры. В конечном итоге, мы стремимся увеличить профессиональное долголетие сотрудников и повысить качество их жизни», — рассказала Елена Самсонова.

Затраты ЕВРАЗа на социальные программы в 2025 году превысят 3 млрд рублей

Кроме того, компания поддерживает создание инженерных классов в школах и реализует уникальную программу «Инженерный бакалавриат» в НТИ УрФУ и СибГИУ. Инвестиции ЕВРАЗа в инженерное образование до 2029 года составят около 1 млрд руб.

Отметим, что ЕВРАЗ выступил официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025. Компания представила проекты в области цифровизации производства, повышения производительности и применения металлопроката в инфраструктурном и коммерческом строительстве России и стран СНГ.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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