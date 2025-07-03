Официальный курс доллара США снизился до 78,72 руб., евро — до 92,41 руб.

УрБК, Москва, 03.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2025 года. Курс доллара ...02.07.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,42 руб., евро вырос до 92,74 руб.
УрБК, Москва, 02.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2025 года. Курс доллара ...01.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,53 руб., евро снизился до 92,27 руб.
УрБК, Москва, 01.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2025 года. Курс доллара ...26.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,2 руб., евро — до 91,06 руб.
УрБК, Москва, 26.06.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...